Synagoga i Teheran sönderbombad av Israel

Nattens attacker mot Iran har dödat över 15 personer. I ett bombanfall under morgonen mot ett bostadshus fullständigt förstördes den intilliggande Rafi-Nia-synagogan, som ligger nära Palestinatorget i centrala Teheran. Bilder från platsen visade räddningspersonal bland rasmassorna och hebreiska böcker utspridda på marken. Irans officiella statliga nyhetsbyrå Irna rapporterar att det är israeliska stridsflygplan som ligger…