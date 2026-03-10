Lås upp hela webbplatsen
Motstånd eller kapitulation för Libanon

Libanons president Joseph Aoun vill se direkta förhandlingar med Israel och anklagar Hizbollah för att aktivt söka en israelisk invasion, medan den libanesiska motståndsorganisationen fördömer regeringens eftergifter mot ockupationsmakten.
En explosion efter ett israeliskt flyganfall mot byn Abbasiyeh i södra Libanon den 10 mars. Fotograf: Kawnat Haju/AFP/TT
Publicerad 10 mars 2026 kl 14.27
Samtidigt som dödstalen i Iran i skrivande stund uppgår till fler än 1.200 dödsoffer för USA:s och Israels bomber fortsätter Israel att bomba även Libanon. De senaste dagarna har minst 486 personer dödats i attackerna, uppger landets hälsoministerium på måndagen. Över en halv miljon libaneser är på flykt efter att Israel förra onsdagen uppmanat alla…

