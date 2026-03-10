Motstånd eller kapitulation för Libanon

Samtidigt som dödstalen i Iran i skrivande stund uppgår till fler än 1.200 dödsoffer för USA:s och Israels bomber fortsätter Israel att bomba även Libanon. De senaste dagarna har minst 486 personer dödats i attackerna, uppger landets hälsoministerium på måndagen. Över en halv miljon libaneser är på flykt efter att Israel förra onsdagen uppmanat alla…