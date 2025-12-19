Israeliska fans utreds för nazisthälsningar

Nazistiska slagord och Hitlerhälsningar, hat och hot om mord och våldtäkt mot palestinier och tyskar och ett allmänt stökigt uppträdande – nu utreds supportrarna till det israeliska fotbollslaget Maccabi Tel Aviv av polisen i Stuttgart efter matchen i slutet av förra veckan. Det är inte första gången supportrarna till laget – som också har folkmördaren…