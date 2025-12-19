Lås upp hela webbplatsen
Israeliska fans utreds för nazisthälsningar
Tysk polis har inlett en utredning mot fotbollslaget Maccabi Tel Avivs fans, efter lagets match mot Stuttgart i Europa League i slutet av förra veckan.
Publicerad 19 december 2025 kl 16.00
Nazistiska slagord och Hitlerhälsningar, hat och hot om mord och våldtäkt mot palestinier och tyskar och ett allmänt stökigt uppträdande – nu utreds supportrarna till det israeliska fotbollslaget Maccabi Tel Aviv av polisen i Stuttgart efter matchen i slutet av förra veckan. Det är inte första gången supportrarna till laget – som också har folkmördaren…
