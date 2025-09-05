Lås upp hela webbplatsen
Vinster i välfärden
Järfälla skrotar privat vård: ”Tar tillbaka kontrollen”
Järfälla kommun kastar ut alla privata entreprenörer inom vård- och omsorgssektorn. I en utredning har kommunen upptäckt en omfattande kriminell verksamhet som nu ska stoppas.
Publicerad 5 september 2025 kl 10.14
Avtal med åtta företag i välfärden uppsagda. Tre bolag är polisanmälda. Järfälla kommun, norr om Stockholm, rensar upp i den privata omsorgssfären. Kommunen har inte offentliggjort vilka välfärdsbolag som nu sparkas ut. Men jättar i branschen som Forenede Care och skandalbolaget Attendo bedriver verksamhet i Järfälla. Här finns ledsagarbolaget Proffssystern i Stockholm som tidigare kastats…
