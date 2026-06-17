Kriminella infiltrerar idrottssverige – korruption, matchfixning och rekrytering

Stora svenska idrottsförbund som fotbollen, ishockeyn och basketen har utsatts för försök till infiltration från kriminella gäng, organiserad idrottskorruption som matchfixning, samt försök till rekrytering av barn och unga till kriminella gäng. Det visar en aktuell kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige gjort på uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF). En rapport som visar kriminell påverkan på elit-…