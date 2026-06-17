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Brott
Kriminella infiltrerar idrottssverige – korruption, matchfixning och rekrytering
En rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige visar att kriminella grupper infiltrerar svensk idrott i större skala än vad som tidigare varit känt. Och regeringen skjuter till motsvarande kaffepengar för att komma tillrätta med problemen.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 17 juni 2026 kl 09.31
Stora svenska idrottsförbund som fotbollen, ishockeyn och basketen har utsatts för försök till infiltration från kriminella gäng, organiserad idrottskorruption som matchfixning, samt försök till rekrytering av barn och unga till kriminella gäng. Det visar en aktuell kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige gjort på uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF). En rapport som visar kriminell påverkan på elit-…
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