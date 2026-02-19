Lås upp hela webbplatsen
Kubanske ekonomen: ”Marknaden skapar energi men är svår att kontrollera”
Det svårt plågade Kuba måste finna sin egen väg mellan socialismens ideal och den globala kapitalismens realiteter, menar den ekonomen Ayuban Gutiérres.
Det är en ovanligt kall februari på Kuba, som också genomlider en svår ekonomisk kris på grund av USA:s sanktioner och sabotage mot oljeimporten. Fotograf: Adalberto Roque/AFP
Publicerad 19 februari 2026 kl 15.35
USA:s blockad och sabotage mot Kubas oljeimport slår hårt mot det kubanska civilsamhället och ekonomin i landet. Men krisen är inte ny – sedan decennier tillbaka är ekonomin sargad av sanktioner, minskad turism och ekonomiska reformer som inte haft avsedd effekt. I slutet av oktober presenterade Kubas kommunistiska parti därför ett nytt socialt och ekonomiskt…
