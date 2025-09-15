Comeback för den politiska sidan av svensk hiphop

Det var en uppfriskande känsla att gå på en hiphopkonsert som inte reducerade denna rika musiktradition med politiska rötter till självgod individualism, pengar, snabba bilar och dyra klockor. Utomhus i Göteborgsregnet och mellan de gamla industrilokalerna visade oss Labyrint vad hiphopen ska handla om: politik, samhällskritik och kärlek. Allt blandat med lite humor, förstås. Det…