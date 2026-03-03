Lås upp hela webbplatsen
Loktvätten en väg ut: ”Samhället tjänar på att investera i de här människorna”
Arbetsplatsreportage
– Det är viktigt att få känna att man gör nytta. Att man betyder något, säger Mikael Renner, som ger exkriminella och före detta drogmissbrukare en chans på arbetsmarknaden.
Sävenäs industriområde en dimmig februarimorgon. Ute är det grått, tyst och dött men i saneringsföretaget Icko Cleans hallar är det full rulle. Det städas, putsas och fejas. Just nu har de fullt upp med en radda kommunala tjänstefordon, som ska tvättas in- och utvändigt.
Icko Clean är en del av Basta Ideel förening, en stiftelse/socialt företag som hittar vägar till arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den, till exempel före detta missbrukare eller kriminella som avtjänat sitt straff och vill börja på ny kula. Förutom saneringsverksamheten har Basta en pallfirma, ett snickeri, ett byggföretag samt park- och naturskötsel.
