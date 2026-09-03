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Majoritet tycker 6-timmarsdag är bra – men färre vill att det ska genomföras
Näringslivets propaganda får folk att tveka om sextimmarsdagen är möjlig.
Trots att åtta av tio svenskar säger sig vara för en kortare arbetsdag med bibehållen lön är färre, 6 av 10, för införandet av reformen. Sociologen Roland Paulsen tror att de som tvekar påverkas av borgerliga opinionsbildares skräckhistorier om hur dyr reformen kommer bli. Fotograf: Proletären
Publicerad 3 september 2026 kl 10.16
Tidningen Arbetsvärldens nya undersökning visar att en förkrossande majoritet svenskar – hela 81 procent – tycker att kortare arbetsdag med bibehållen lön är en bra idé som skulle höja allas livskvalitet. Hos offentliganställda är andelen ännu högre – närmare 90 procent. Betydligt färre vill dock att sextimmarsdagen faktiskt ska införas – endast 56 procent. Sociologen…
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