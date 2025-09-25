Lås upp hela webbplatsen
Maktmissbrukare och fejkpolis – 300 anmälningar på en månad
Sveriges tjänstemän och poliser är lättkränkta. Den nya lag om förolämpning av tjänsteman som infördes av Tidöregeringen den 1 juli, har överhopat polisens utredare med jobb.
Två banderoller som kritiserar polischefen Per Engström har polisanmälts. Fotograf: Linne Engberg/Regeringskansliet/Skärmdump: Facebook/AIK
Publicerad 25 september 2025 kl 12.00
En man i Göteborg kallade en kvinnlig polis för hora, och det blev dyrt: enligt den nya lagen om förolämpning av tjänsteman dömde Göteborgs tingsrätt mannen till 60 dagsböter och 10.000 kronor i skadestånd till den kvinnliga polisen. Bara på en dryg månad kom över 300 anmälningar om förolämpningar av poliser, ordningsvakter och andra in…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Bilist körde in i Palestinademonstration i Helsingborg – hade skrivit rasistiska inlägg
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Svensk insamling till israeliska militären – mitt under pågående folkmord
- Fredsloppet i Göteborg slår nytt rekord