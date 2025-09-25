Lås upp hela webbplatsen
Maktmissbrukare och fejkpolis – 300 anmälningar på en månad

Sveriges tjänstemän och poliser är lättkränkta. Den nya lag om förolämpning av tjänsteman som infördes av Tidöregeringen den 1 juli, har överhopat polisens utredare med jobb.
Två banderoller som kritiserar polischefen Per Engström har polisanmälts. Fotograf: Linne Engberg/Regeringskansliet/Skärmdump: Facebook/AIK
Publicerad 25 september 2025 kl 12.00
En man i Göteborg kallade en kvinnlig polis för hora, och det blev dyrt: enligt den nya lagen om förolämpning av tjänsteman dömde Göteborgs tingsrätt mannen till 60 dagsböter och 10.000 kronor i skadestånd till den kvinnliga polisen. Bara på en dryg månad kom över 300 anmälningar om förolämpningar av poliser, ordningsvakter och andra in…

