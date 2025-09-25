Maktmissbrukare och fejkpolis – 300 anmälningar på en månad

En man i Göteborg kallade en kvinnlig polis för hora, och det blev dyrt: enligt den nya lagen om förolämpning av tjänsteman dömde Göteborgs tingsrätt mannen till 60 dagsböter och 10.000 kronor i skadestånd till den kvinnliga polisen. Bara på en dryg månad kom över 300 anmälningar om förolämpningar av poliser, ordningsvakter och andra in…