Mannen som aldrig dog
Joe Hill föddes som Joel Hägglund i Gävle 1879. Fotograf: Public domain
110 år sedan mordet på Joe Hill
Don’t mourn. Organize. Sörj inte. Organisera er. En berömd fras ur arbetarklassens kamphistoria. Joe Hill myntade uttrycket kort innan han avrättades i Salt Lake City den 19 november 1915, för 110 år sedan.
Proletärens Janne Bengtsson berättar om arbetaren, sångaren och poeten från Gävle som blev en ledande gestalt i den amerikanska men även i den internationella arbetarrörelsen.
Han är känd som mannen som aldrig dog. Hans sånger sjungs fortfarande när människor kräver sin rätt. En inspiratör för många artister. Bland dem Woody Guthrie, Paul Robeson, Pete Seeger, Phil Ochs, Bruce Springsteen och Bob Dylan som i sina memoarer skrev att ”Joe hade ljuset i sina ögon”.
Den 19 november är det 110 år sedan mannen som aldrig dog, faktiskt gjorde det: i den första boken om Joe Hill som kom ut i Sverige, Mannen som aldrig dog (The Man Who Never Died, Tidens förlag 1955) beskriver Barrie Stavis vad som hände den där novembermorgonen i statsfängelset i Salt
