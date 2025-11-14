Han är känd som mannen som aldrig dog. Hans sånger sjungs fortfarande när människor kräver sin rätt. En inspiratör för många artister. Bland dem Woody Guthrie, Paul Robeson, Pete Seeger, Phil Ochs, Bruce Springsteen och Bob Dylan som i sina memoarer skrev att ”Joe hade ljuset i sina ögon”.

Den 19 november är det 110 år sedan mannen som aldrig dog, faktiskt gjorde det: i den första boken om Joe Hill som kom ut i Sverige, Mannen som aldrig dog (The Man Who Never Died, Tidens förlag 1955) beskriver Barrie Stavis vad som hände den där novembermorgonen i statsfängelset i Salt