Generalrepetition för Nato – 18.000 soldater samlas i Sverige

Om drygt en vecka inleds Försvarsmaktens storövning Aurora 26, där omkring 18.000 soldater från Sverige och tolv andra länder deltar. Övningen pågår mellan 27 april och 13 maj och beskrivs som en generalrepetition av Sveriges roll som Natoallierad.

Totalt deltar 16.000 svenskar tillsammans med 1500 allierade från tolv länder: USA, Storbritannien, Finland, Norge, Estland, Lettland, Ukraina, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Kanada och Frankrike.

Genom att öva tillsammans med Ukraina, samt de elva andra nationerna, uppger Försvarsmakten att Sverige vill skicka en tydlig signal om förmåga och sammanhållning gentemot den ryska gränsen i Östersjön.