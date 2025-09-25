Lås upp hela webbplatsen
Byggfusk

Max två underentreprenörer – Byggnads får igenom krav i Uppsala

Region Uppsala går i bräschen för Byggnads krav om högst två led av underentreprenörer i kommunalt upphandlade byggnadsprojekt. Samtidigt konstaterar Riksrevisionen att myndigheter är dåliga på att ställa krav i offentliga upphandlingar.
UE-kedjorna är en välkänd orsak till olyckor och fusk på byggen. Fotograf: Proletären/arkivbild
Publicerad 25 september 2025 kl 16.00
Från årsskiftet får maximalt två underentreprenörer plats i ramavtalade projekt i Region Uppsala. Det är den kommunala majoriteten med S, V och MP som nu genomför det Byggnadsarbetarförbundet länge krävt: att röja upp i den snårskog på arbetsplatserna som är de långa kedjorna av underentreprenörer (UE). Också C i Uppsala röstade för; på Sverigenivå är…

Gå till hjälpsidorna.