Byggfusk
Max två underentreprenörer – Byggnads får igenom krav i Uppsala
Region Uppsala går i bräschen för Byggnads krav om högst två led av underentreprenörer i kommunalt upphandlade byggnadsprojekt. Samtidigt konstaterar Riksrevisionen att myndigheter är dåliga på att ställa krav i offentliga upphandlingar.
UE-kedjorna är en välkänd orsak till olyckor och fusk på byggen. Fotograf: Proletären/arkivbild
Publicerad 25 september 2025 kl 16.00
Från årsskiftet får maximalt två underentreprenörer plats i ramavtalade projekt i Region Uppsala. Det är den kommunala majoriteten med S, V och MP som nu genomför det Byggnadsarbetarförbundet länge krävt: att röja upp i den snårskog på arbetsplatserna som är de långa kedjorna av underentreprenörer (UE). Också C i Uppsala röstade för; på Sverigenivå är…
