Miljön & Monti
Eugenio Monti Sliding Centre. Infälld bild: legendaren som gett namn åt banan. Fotograf: IBSF / Montage: Proletären
Olympiskt
OS i Milano och Cortina går in på de sista dagarna: spelen som de italienska arrangörerna lovade skulle bli de mest miljövänliga någonsin. Så blev det inte. Och det värsta exemplet är bob-banan i Cortina d’Ampezzo. Proletärens Janne Bengtsson berättar om miljöskandalen kring Eugenio Monti Sliding Centre och historien om Eugenio Monti.
Om Eugenio Monti sades att han var en blygsam, sportslig och miljömedveten man, och att han förmodligen inte skulle ha gillat att bob-banan i Cortina fick hans namn, efter hans död i december 2003.
Och ännu mindre skulle han ha gillat det som hände med den gamla bob-banan, när Milano och Cortina tilldelades de olympiska vinterspelen 2026.
Miljöskandalerna är legio i det som skulle bli de mest miljövänliga spelen någonsin, i förhandssnacket väsensskilda från de i sammanhanget mycket tveksamma spelen i Sotji 2014, PyeongChang 2018 och Peking 2022.
De italienska arrangörerna lovade dyrt och heligt att genomföra hållbara spel och
