Min mamma, statarungen

Att växa upp som statarunge under 1900-talets mitt var långt ifrån enkelt. Camilla Horn skriver om sin mamma, statarungen, och hur de tidigare statarnas livssituation förblev i stort sett den samma trots att systemet avskaffades.

Att växa upp som statarunge under 1900-talets mitt var långt ifrån enkelt. Trots att statarsystemet som sådant försvann, förändrades inte statarnas livssituation märkbart.

I stället för “statare”, “statardräng” eller “statdräng” blev deras fädrars yrkestitel lantbruksarbetare eller jordbruksarbetare. Med samma arbetsuppgifter, samma förutsättningar vad gäller boende och samma krav på deras hustrur att sköta mjölkningen av gårdens stora mängd kor flera gånger om dagen.

För barnen skedde ingen märkbar förändring mer än att familjen disponerade lite mer kontanter. Deras status var fortfarande mycket låg och de utsattes för mobbning av lärare, bönder och prästerskapet enbart på grund av att deras