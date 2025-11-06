Lås upp hela webbplatsen
Vinster i välfärden
Psykvården hotad efter upphandling
Bara ett par månader efter att privata psykiatrikoncernen WeMind tagit över verksamheten i Järvaområdet i Stockholm börjar koncernen sparka personal. Nu hotas psykvården i Järva.
I Kista varslas 16 av 25 anställda – trots att patientantalet är stort. Fotograf: Genrebild/CC0 Public Domain
Publicerad 6 november 2025 kl 16.00
Minst 17 personer får gå från det privata vårdföretaget WeMind som driver psykvården i Rinkeby. Företaget omplacerar eller säger upp tre psykologer, en kurator, tre sjuksköterskor, nio skötare och en arbetsterapeut. 200-250 patienter i behov av olika former av psykvård kommer att skickas till andra mottagningar. De som blir kvar i Rinkeby måste ta hand…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Hon fängslades och torterades av Israel: ”UD struntade fullständigt i oss”
- Venezuelas folkmilis beredd på det värsta – ”Vi vill inte ha krig men är redo om de kommer”
- Mohamed utsattes för hatbrott – nu skänker han skadeståndet till Palestina
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier