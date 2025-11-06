Psykvården hotad efter upphandling

Minst 17 personer får gå från det privata vårdföretaget WeMind som driver psykvården i Rinkeby. Företaget omplacerar eller säger upp tre psykologer, en kurator, tre sjuksköterskor, nio skötare och en arbetsterapeut. 200-250 patienter i behov av olika former av psykvård kommer att skickas till andra mottagningar. De som blir kvar i Rinkeby måste ta hand…