Vinster i välfärden

Psykvården hotad efter upphandling

Bara ett par månader efter att privata psykiatrikoncernen WeMind tagit över verksamheten i Järvaområdet i Stockholm börjar koncernen sparka personal. Nu hotas psykvården i Järva.
I Kista varslas 16 av 25 anställda – trots att patientantalet är stort. Fotograf: Genrebild/CC0 Public Domain
Publicerad 6 november 2025 kl 16.00
Minst 17 personer får gå från det privata vårdföretaget WeMind som driver psykvården i Rinkeby. Företaget omplacerar eller säger upp tre psykologer, en kurator, tre sjuksköterskor, nio skötare och en arbetsterapeut. 200-250 patienter i behov av olika former av psykvård kommer att skickas till andra mottagningar. De som blir kvar i Rinkeby måste ta hand…

