Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Ishockey

Protester mot Red Bull I SHL-starten

Hockeysupportrarnas förening (HSU) uppmanar fansen att demonstrera mot sponsorsavtalet med Red Bull.
Läktarprotest på Hovet i Stockholm. Fotograf: Facebook/Järnkaminerna
Publicerad 19 september 2025 kl 12.00
ISHOCKEY Svenska Hockeyligans (SHL) sponsorsavtal med energidrycksföretaget Red Bull, var inte populärt när SHL drog igång i helgen. Hockeysupportrarnas förening (HSU) uppmanade fansen att demonstrera mot sponsorsavtalet, och konstaterade att Red Bull inte bara är onyttigt, det är också en fara: där Red Bull drar fram, där får idrottens demokrati stå tillbaka. ”Det har skett…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.