Protester mot Red Bull I SHL-starten

ISHOCKEY Svenska Hockeyligans (SHL) sponsorsavtal med energidrycksföretaget Red Bull, var inte populärt när SHL drog igång i helgen. Hockeysupportrarnas förening (HSU) uppmanade fansen att demonstrera mot sponsorsavtalet, och konstaterade att Red Bull inte bara är onyttigt, det är också en fara: där Red Bull drar fram, där får idrottens demokrati stå tillbaka. ”Det har skett…