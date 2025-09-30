Rättegången mot bilrasisten i Borås: ”Jobbigt att återuppleva alla minnen”

Under måndagen inleddes rättegången mot Bo Ekström, den 69-årige företagaren från Vetlanda som körde in i en Palestinademonstration i Borås i augusti förra året. Åklagaren yrkar i första hand på försök till grov misshandel samt hets mot folkgrupp, båda med uppsåt. Proletären är på plats i Borås tingsrätt.

Bo Ekström nekar till brott. Hans försvarsadvokat påstår att han inte har något minne av händelseförloppet och att anledningen till att Bo Ekström befann sig på platsen, tillsammans med hans sambo och hennes väninna som också satt i bilen med honom, var för att äta lunch på restaurangen Springrolls.

Försvaret har en inte helt lätt uppgift framför sig. Även om de hävdar att det var Bo Ekström själv som blev överfallen tre gånger och fick skador på sin bil, så blir det svårt för dem att förklara varför en bil kör rakt in i en stor grupp mäniskor.

– Bo har inte varit i Borås sedan 70-talet. Han kan därför inte orientera sig i staden, förklarade försvarsadvokaten.

Varken Bo Ekström eller hans advokat befinner sig på plats under rättegången. De är med på länk från ett litet rum som projiceras på skärmar runt om i salen.

Många som utsattes för bilattacken befinner sig inte i tingsrätten överhuvudtaget. De vågar inte identifiera sig som målsägande av rädsla.

I en paus på rättegångens första dag pratar Proletären med Mohammed Karraz från Palestine Vision Society, som var med och arrangerade demonstrationen förra året. Han är en av målsägarna och har precis lämnat sitt vittnesmål.

– Det är jobbigt att återuppleva alla minnen från den dagen. Det är mycket känslor, så det är jättesvårt, säger han.

Mohammed Karraz är inte ensam. Flera av målsägande vittnar om hur de fortfarande är traumatiserade och ärrade från händelsen. Personer gråter i rättegångssalen. I demonstrationståget fanns kvinnor, barn och äldre som var tvungna att slänga sig åt sidan för att inte bli påkörda.

Än idag när de ser bilar eller hör ljudet från en accelererande bilmotor stannar de upp och påminns om den dagen. Flera personer berättar att de inte vågat varken delta på Palestinademonstrationer eller bära sin keffiyeh, palestinasjal, när de går ut på stan efter händelsen.

Mohammed Karraz säger att det finns stor rädsla bland folk och att det blivit sämre uppslutning på demonstrationerna till följd av bilattacken.

– När jag kom till Sverige så tänkte jag att Sverige var ett fritt land. Jag kommer från Gaza. Jag kom hit för att jag ville leva i fred, berättar han.

– Men när bilen körde in i demonstrationståget påmindes jag om israelernas bosättarvåld på Västbanken. Där gör de exakt samma sak, kör rakt in i folk.

Enligt målsägandes vittnesmål stannade Bo Ekström bilen efter att han kört igenom folkhavet, varpå han flera gånger backade fram och tillbaka innan han svängde av och körde iväg. Det var då bilen körde in i Mohammed Karraz och skadade hans ben.

Mohammed Karraz riktar skarp kritik mot regeringen för sin tystnad över bilattacken samt mot media som spridit en missvisande bild om vad som hänt och som kriminaliserade och misstänkliggjorde en fredlig demonstration.

– Vad hade hänt om det var en bilattack mot en judisk person eller en proisraelisk demonstration? Hela världen hade pratat om det. Rasismen mot palestinier och muslimer är normaliserad i vårt samhälle.

– Den här bilattacken är en attack mot vår demokrati, en fejkdemokrati som egentligen ska skydda oss.

Politikers och medias behandling av terrorattacken i Borås är på många sätt en reflektion av Sveriges inställning till folkmordet i Gaza, säger Mohammed Karraz.

– Hur kommer det sig att palestinier inte har samma rätt till självförsvar som Israel? Det finns en enorm dubbelmoral.

– Regeringen skickar vapen till Ukraina. Varför gör de inte samma sak för Palestina, som enligt internationell lag har rätt att göra motstånd mot Israels ockupation?

Under måndagskvällen skickade målsägande och andra drabbade av bilattacken ut ett pressmeddelande med anledning av rättegången:

”Attacken mot demonstrationen är ett exempel på det eskalerande rasistvåldet vi ser växa fram i Sverige idag. Massakern i Örebro, nynazistiska milisgrupper som överfaller tre personer med utländsk bakgrund på en kväll i Stockholm, attacken mot ett antifascistiskt möte i Gubbängen. Dessa våldsdåd kan inte separeras från den retoriska utvecklingen vi ser i media, i lagstiftning och i uttalanden från Sveriges mest högt uppsatta politiker”, skriver de och fortsätter:

”Misstänkliggörandet och smutskastningen av Palestinaaktivister från debattens alla hörn låter stundvis kusligt likt inläggen som gärningsmannen nu står åtalad för hets mot folkgrupp för. Det är mörka tider vi befinner oss i, och om Sverige inte byter spår riskerar vi att förlora oss själva i det. Avhumaniseringen av palestinier har blivit statlig policy.”