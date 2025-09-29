Tidslinje: Så rapporterade media om bilattacken i Borås

Redan samma dag som bilattacken i Borås i augusti 2024 skedde gick polisen ut och avfärdade påståendet att bilföraren skulle ha kört in medvetet i Palestinademonstrationen. Först en vecka senare pudlade polisen, och utredningen togs åter upp av åklagaren – med nya uppgifter om förarens grova hat och rasism på sociala medier.