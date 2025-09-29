Lås upp hela webbplatsen
Tidslinje: Så rapporterade media om bilattacken i Borås
Redan samma dag som bilattacken i Borås i augusti 2024 skedde gick polisen ut och avfärdade påståendet att bilföraren skulle ha kört in medvetet i Palestinademonstrationen. Först en vecka senare pudlade polisen, och utredningen togs åter upp av åklagaren – med nya uppgifter om förarens grova hat och rasism på sociala medier.
Publicerad 29 september 2025 kl 16.30
Lördag 10 augusti 2024: En bilist kör in i Palestinademonstrationen Den 10 augusti 2024 meddelar Aftonbladet att det förekommit ”stökiga scener” under en Palestina-demonstration i Borås. Aftonbladet uppger dels att en bil kört in i en demonstration, samt att bilföraren blivit attackeras med baseballträ och kniv. – Vi har fått in två skilda förklaringar om…
