Bo Ekström, 70, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier

På måndagen 29 september inleddes rättegången mot den man som körde in med sin bil i en Palestinademonstration i Borås i augusti förra året. Ett 70-tal personer deltog i demonstrationen och flera, däribland barn, spädbarn i barnvagn och äldre, fick kasta sig åt sidan för att undvika att bli påkörda.

Mannen står nu åtalad för försök till grov misshandel och hets mots folkgrupp. Proletären är på plats under rättegången, som följs av såväl flera andra medier som många åhörare från allmänheten.

Proletären kan nu berätta att den misstänkte gärningsmannen är Bo Ekström, en 70-årig företagare från Vetlanda. Han driver bland annat möbeldesignföretaget Bybo design AB, med försäljning i flera länder runtom i Europa.

Ekström är tidigare dömd för förtal, då han publicerat osanna och missaktande uppgifter om en person på Näthatsgranskaren – som granskade sociala medier efter rasistiska inlägg. I denna dom från 2023 kan man se första spåren till Bo Ekströms rasistiska åsikter.

Näthatsgranskaren beskrivs i domstolsprotokollet som en förening som skapat ”stor ilska hos främlingsfientliga och rasideologiska personer och organisationer”.

Bo Ekström står åtalad för försök till grov misshandel efter att han kört in i en Palestinademonstration i Borås. Foto: Facebook/Printscreen

I den nu aktuella förundersökningen om händelsen i Borås i augusti förra året framgår att Bo Ekström varit aktiv på sociala medier sedan en längre tid. Under denna period tycks han också ha radikaliserats och lyfter ofta den rasistiska vanföreställningen om att det pågår ett folkutbyte i Europa – där den vita ”rasen” i Europa sägs vara på väg att bytas ut mot muslimer.

På sociala medier har en användare som utgör sig för att vara Bo Ekström bland annat skrivit: ”rädda mänskligheten, utplåna samtliga [palestinier]” och att ”palestinier är bäst döda”. I ett förhör får Bo Ekström frågan om det är han som skrivit inlägg som bland annat.

– Ja det har jag, dom är vidriga mot sig själv och sin omgivning, svarar Bo Ekström.

Bland övriga inlägg postade av användaren Bo Ekström finns inlägg där han skriver att ”vi måste utrota alla palestinier, det är enda vägen till fred”, att muslimer har ”mycket lågt IQ”, att vänstern borde ”få smäll, det är det enda ni begriper”, uppmaningar om att ”köra över vänsterskiten”, att muslimer är ”bäst som utrotade”, att palestinier borde ”utplånas”, att muslimer ska ”rensas bort från Sverige och Europa” och mycket mer.

Proletären kan också avslöja att Bo Ekström varit medlem i hatgruppen ”Svenskar som stödjer Israel”, som Proletären tidigare granskat. Han har bland annat delat inlägg från guppen flera gånger och hans övriga innehåll på sociala medier har stora likheter med det innehåll som Proletären hittat i hatgruppen.

Ett sådant exempel är när Bo Ekström, den 4 augusti 2024, delade ett inlägg från Svenskar som stödjer Israel som konstaterar: ”De minst toleranta människorna hittar man i grupperingar som påstår sig står för tolerans”.

Foto: Polisens förundersökning

Knappt en vecka efter att Bo Ekström delat denna bild kör han den 10 augusti 2024 in med sin röda Saab 900 i folkmassan i Palestinademonstrationen.

Bo Ekström har också delat inlägg som menar att Palestina och nazism är samma sak, att Margot Wallström har ”mord på sitt samvete” på grund av hennes samarbete med PLO-ledaren Mahmoud Abbas. Bo Ekström hyser också ett stort hat emot Socialdemokraterna, som han anser bör ”elimineras”.

Just detta språkbruk och dessa typer av åsikter är återkommande i hatgruppen Svenskar som stödjer Israel.

Något som också är återkommande på Bo Ekströms sociala medier är att han säger sig hysa en stor respekt för Israel, samt svenska politiker som stödjer Israel – band dessa kan nämnas Fredrik Malm (L) som Bo Ekström också är vän med på Facebook.

Själv hävdar Bo Ekström att han och de två medpassagerarna, en litauisk kvinna och en ukrainsk kvinna, i bilen blev attackerade av ”stora, grova, långa, muskulösa, unga män” beväpnade med ”baseballträn och knivar” som agerade som en ”militärt organiserad styrka”. I senare förhör medger Bo Ekström att de ”baseballträn” han sett kan ha varit demonstrationsskyltar.

Bo Ekström nekar till alla anklagelser inför rättegången och påstår i förhör att Palestinademonstrationen var en ”militärt organiserad styrka” som attackerade hans bil.

Proletären har sökt Bo Ekström utan framgång.