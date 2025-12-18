Tidigare fotbollsbas försökte få bidrag till egna bolaget

Som lokalpolitiker i Upplands Väsby var fotbollförbundets tidigare generalsekreterare Andrea Möllerberg jävig när hon agerade mot andra kommunpolitiker för att få bidrag till ett företag hon själv är delägare i.

En extern utredning slår fast att Möllerberg, ledamot för lokalpartiet Väsbys Bästa (VB), genom påtryckningar försökte få loss kommunala bidrag till egna bolaget Ultimate Football: 326 616 kronor för aktiviteter efter skoltid.

Möllerbergs namn fanns inte med i ansökan. Den frontades av en annan delägare, Jonas Eriksson, tidigare toppdomare och nu expert i SVT:s fotbollsprogram. Men efter att ansökan skickats in försökte Möllerberg påverka andra politiker att godkänna den.

Möllerberg är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Väsby och tidigare generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Hon handplockades av SvFF:s tidigare ordförande Fredrik Reinfeldt, men tvingades bort från posten efter det som många anställda betraktade som ett terrorvälde. Möllerberg sparkades med en fallskärm på 2,8 miljoner kronor.