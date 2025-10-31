Lås upp hela webbplatsen
Nazister stör fotbollen i Nacka – kommunen straffar spelarna
Efter att nazister stört fotbollsmatcher på Myrsjö IP i Nacka väljer den högerstyrda kommunen att agera. Den klämmer till – fotbollsspelarna.
– Det är så idiotiskt, säger Ric Segura Cuzner, ledamot av fritidsnämnden i Nacka.
Nacka har beslutat att släcka strålkastarna runt Myrsjö IP klockan 19.00 på grund av att ungdomars spontanfotboll störts av nazister. Fotograf: Facebook/Nacka Kommun
Publicerad 31 oktober 2025 kl 10.00
Ungdomar från olika skolor i Nacka som spelar fotboll på kvällstid på Myrsjö IP har störts av nazistiska och högerextremistiska agitatorer och provokatörer. Bland dem medlemmar i omtalade Aktivklubb Stockholm som uppmärksammades när det avslöjades att integrationsministern Johan Forsells (M) son var medlem. Nu agerar kommunen, styrd av moderaterna i samarbete med L, C och…
