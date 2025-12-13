Kungligt nej till fotbollsklubbarna i Stockholm

Att förlänga fotbollssäsongen genom att lägga konstgräs på Gärdet i Stockholm, är ett av de önskemål som de tre klubbarna Norrtulls SK, Djurgårdens IF och Karlbergs BK, ställt till kommunen. Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Jan Valeskog (S) tycker att det är en bra idé. Men det tycker inte Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som är en del av kungahuset.…