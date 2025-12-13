Lås upp hela webbplatsen
Breddidrott
Kungligt nej till fotbollsklubbarna i Stockholm
Fotbollsklubben Norrtulls SK jobbar för att ena klubbarna i Stockholm kring kravet på fler bollplaner i innerstaden. Platsbristen är enorm och akut. Bland önskemålen finns konstgräs på planerna på Gärdet. Men klubbarna får nej. Av kungen.
När det gäller tillgång till fotbollsplaner ligger Stockholm långt efter Göteborg och Malmö. Fotograf: Stockholms stad
Publicerad 13 december 2025 kl 14.00
Att förlänga fotbollssäsongen genom att lägga konstgräs på Gärdet i Stockholm, är ett av de önskemål som de tre klubbarna Norrtulls SK, Djurgårdens IF och Karlbergs BK, ställt till kommunen. Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Jan Valeskog (S) tycker att det är en bra idé. Men det tycker inte Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som är en del av kungahuset.…
