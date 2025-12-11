Lås upp hela webbplatsen
Krönika
Rikta ilskan rätt
Fotograf: Artur Szandrowski
Lösningen på förskolans problem är inte att skambelägga mammorna.
Debatten om rätt till 30 timmars förskola för föräldralediga har spårat ur totalt. Jag läser flera inlägg, många av dem skrivna av mina förskolelärarkollegor, som förlöjligar och skambelägger föräldralediga flerbarnsföräldrar som vill ha fler timmar i förskolan. Dessa föräldrar är i praktiken främst mammor.
Kvinnor som jobbar i förskolan har en för tung arbetsbelastning, med alldeles för stora barngrupper. Men i debatten om 30 timmars förskola lutar sig många mot ett konservativt ideal där man hävdar att det är sunt
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Mest läst
- Byggnads förbundssekreterare avsatt: ”En politisk strid”
- KD-kandidat hänger ut Israelkritiker i hatgruppen: ”Mejla gärna sjukhuset”
- Byggnads förbundssekreterare i internt mejl: ”Försöker svartmåla mig”
- Rasism och SD-hyllningar – ett halvår efter Proletärens granskning av ”Svenskar som stödjer Israel”
- Lista: Politikerna som är kvar i gruppen – och de som gått med efter granskningen