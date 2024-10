Sporthistoria: The Rumble in the Jungle Det var matchen som fångade en hel idrottsvärld när den utkämpades i ringen på 20:e Maj-stadion i Kinshasa, Zaire. Den 30 oktober är det 50 år sedan matchen om VM-titeln i tungvikt mellan Muhammad Ali och George Foreman. Proletärens Janne Bengtsson skriver om The Rumble in the Jungle, boxningsmatchen som gått till historien som ett av 1900-talets största idrottsevenemang, alla kategorier.