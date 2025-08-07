Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidaritet

200 propalestinska demonstranter har arresterats för ”terrorism” i London

En manifestation som visar stöd för Palestina och den brittiska organisationen Palestine Action har blivit upplöst av polisen. Just nu har omkring 200 frihetsberövats, misstänkta för terrorbrott.
Fotograf: Youtube/Louis Errington
Publicerad 9 augusti 2025 kl 17.12
Omkring 200 personer har blivit arresterade, misstänkta för terrorbrott, i London efter att ha deltagit i en fredlig demonstration mot folkmordet i Gaza och hållit upp skyltar där det står: "Jag stödjer Palestine Action". Palestine Action har tidigare demonstrerat utanför bland annat det israeliska vapenföretaget Elbit på olika platser runt om i Storbritannien. På grund…

