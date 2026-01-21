Så kortar vi vårdköerna – fyra enkla tips till Anders Sylvan

Regeringen har utsett Anders Sylvan till nationell samordnare med uppdrag att korta vårdköerna.

Jag kan ge regeringen och den nationella samordnaren lite tips, som inte handlar om att spara pengar, eller som det fint kallas ”effektivisera”.

Anställ personal – fler öppna vårdplatser ger större möjlighet till att korta köerna.

Det handlar också om att anställa i alla kategorier – utom möjligtvis HR-avdelningar och utredare, tjänster, som det från den politiska styrningens sida aldrig verkar finnas för många av.

Men