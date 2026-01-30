SD-polis var hög – lämnar partiet men sitter kvar i riksdagen

Den Sverigedemokratiska politikern och tjänstlediga polisen Katja Nyberg hade både alkohol och narkotika i blodet när hon satte sig bakom ratten 28 december förra året. Nu lämnar hon Sverigedemokraterna, men trots att hennes tidigare parti uppmanat henne att helt lämna sitter hon kvar i riksdagen. Hon sparkas dock från flera av Riksdagens insynsråd.

Proletären har tidigare rapporterat om att Katja Nyberg misstänkts för rattfylleri och narkotikabrott efter hon körde av vägen på Värmdö i mellandagarna. Nybergs själv hävdade att hon varit inblandad i en viltolycka och skrev i ett meddelande till flera medier att hon inte alls kände igen sig i beskrivningarna av händelsen. Åklagaren Anders Jakobsson tillbakavisade dock hennes version:

– Det var ingen viltolycka. Vad jag har förstått så ska hon ha väjt för något mindre djur, en råtta eller något. Det var inget rådjur, älg eller något annat.

Förra veckan kom provsvaren, men åklagaren ville inte kommentera eller presentera resultatet. Igår, torsdagen 29 januari, rapporterade Tv4 nyheterna att Transportstyrelsen fattat beslut att dra in Nybergs körkort då hon testat positivt för narkotika. Hon hade även 0,12 promille i blodet. I samband med provtagningen hittades också en påse misstänkt kokain i hennes handväska.

Åklagaren i ärendet har ännu inte fattat något beslut utan meddelar att utredningen pågår. Ett slutgiltigt avgörande från Transportstyrelsen kan komma först när det finns en dom i ärendet.

Nyberg är tjänstledig från sin tjänst hos polisen för att sitta i riksdagen, om hon har något jobb att gå till efter valet återstår att se.