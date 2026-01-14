Lås upp hela webbplatsen
Sexbrott
SD-politiker misstänks för sexuellt ofredande i park
En SD-politiker i mellersta Norrland är skäligen misstänkt för sexuellt ofredande efter att två vittnen uppgett att de sett honom utföra onaniliknande rörelser vid ett elskåp i en park där barn lekte. Politikern nekar till brott och hävdar att han befann sig på platsen för att stretcha.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 14 januari 2026 kl 11.39
En SD-politiker i mellersta Norrland är skäligen misstänkt för att ha onanerat på offentlig plats. Händelsen ska ha inträffat under våren 2025 då två vittnen i 25-årsåldern såg hur SD-politikern stod vid ett elskåp med blicken riktad mot några barn som hoppade studsmatta i en park. ”När de [vittnena] vänder sig om och tittar mot…
