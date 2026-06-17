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Friskolor

Skolinspektionen stänger kristen friskola i Umeå

Skolan har omfattande problem med trygghet, studiero och återkommande kränkningar mellan elever.
Publicerad 17 juni 2026 kl 10.22

Skolinspektionen återkallar huvudmannaskapet för den kristna friskolan Hannaskolan i Umeå. Beslutet innebär att skolan måste stänga efter sommaren och att all verksamheten ska upphöra den 31 juli 2026.

I och med en granskning av Hannaskolan konstaterade Skolinspektionen att det fanns ”allvarliga missförhållanden” på skolan. Bland annat pekar myndigheten på omfattande problem med trygghet och studiero, återkommande kränkningar mellan elever samt brister i arbetet med särskilt stöd.

Elever uppges ha utsatts för mobbning, nedsättande tilltal och våld, samtidigt som flera elever inte fått det stöd de har rätt till.

Skolinspektionen skriver att de tidigare riktat kritik och förelägganden mot verksamheten, och bedömer nu att huvudmannen fortfarande inte uppfyller skollagens krav.

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