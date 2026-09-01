Sossarnas svek drev arbetarna till SD

Sverigedemokraterna har flest arbetare på årets valsedlar bland riksdagspartierna, 36 procent. Det visar tidningen Arbetsvärldens genomgång. Socialdemokraternas överrepresenterade yrken är ombudsman och facklig administratör.



På 1990-talet gjorde S upp med Bildtregeringen om krispaket med sänkt sjukersättning och borttagen karensdag. De sänkte a-kassan och administrerade massiva nedskärningar i välfärden. Det skapade ett utrymme för ett rasistiskt högerparti att börja växa. Allt var invandrarnas fel.



I början av 1990-talet röstade 70 procent av arbetarna i Sverige på Socialdemokraterna. 2022 var den siffran 35 procent, medan 30 procent röstade på SD, vilket Johan Alfonsson skriver om i sin bok ”Vad hände med arbetarklassen?”.

Boken beskriver hur den reformistiska arbetarrörelsen svek arbetarklassen och hur stora delar av arbetarklassen i sin tur övergav de reformistiska så kallade arbetarpartierna i Sveriges riksdag. Vilket också visar sig i hur representationen ser ut på Sverigedemokraternas respektive Socialdemokraternas kandidatlistor.



Varken SD eller S har något att erbjuda arbetarklassen. En rörelse mot den galopperande högerutvecklingen och det rasistiska giftet som sprider sig i dess spår måste byggas utanför riksdagen och utmana kapitalismen.