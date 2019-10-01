Dags för årets första Fredsloppet – rekorddeltagande väntas

Startskottet för årets upplagor av Fredsloppet närmar sig. Först ut att arrangera löpartävlingen där överskottet i år går till Palestinagruppernas Palestinainsamling och till ett kubanskt ungdomslag är Malmö och Växjö – kommande lördag.

Joel Opperdoes från Kommunistiska Partiet är en av medarrangörerna till tävlingen i Malmö, som går av stapeln 30 augusti. Han menar att alla människor som vill gå från solidaritet i ord till solidaritet i handling gärna får besöka och delta i loppet.

– Om du vill visa ett praktiskt stöd för solidariteten, för till exempelvis Palestina, då är Fredsloppet något du måste delta i. Det kommer vara en folkfest för hela familjen med livemusik, barnaktiviteter och palestinsk mat.

Joel Opperdoes, Kommunistiska Partiet, är en av arrangörerna för Fredsloppet i Malmö 2025. Foto: Proletären

I Malmö har de arrangerat Fredsloppet flera år tidigare och denna gång ser det ut som att deltagandet kommer att växa, och det rejält.

– Jämför vi med föregående år, då vi var 281 deltagare totalt, så kommer vi slå rekord. Just nu har vi redan 240 föranmälda i Malmö och då räknar vi med att många kommer anmäla sig direkt på plats.

Vad tror du ligger bakom uppgången?

– Dels handlar det om situationen i Gaza och på Västbanken samt Israels agerande. Men vi har också arbetat mer med reklamen för loppet, både på sociala medier men också under alla Palestina-demonstrationer.

Den 30 augusti, samma dag Fredsloppet arrangeras i Malmö, kommer loppet också arrangeras i Växjö där Kommunistiska Partiets Växjöavdelning är medarrangör. Jan-Åke Karlsson, vice ordförande i Kommunistiska Partiet och medlem i Växjöavdelningen, menar att Fredsloppet ger ett positivt budskap i en annars dyster värld.

– Behovet av att uppmärksamma fredstanken har ökat de senaste åren. Jag är nog inte ensam om att se hur militarismen tilltagit i det svenska samhället på grund av vårt inträde i Nato. Men det märks också utomlands när vi ser hur Israel beter sig i Palestina, säger han och fortsätter:

– Fredsloppets budskap är väldigt viktigt och ligger helt rätt i tiden. Det är alldeles för få krafter som reser krav på fred och rättvisa.

– Fredsloppet är till för alla, menar Jan-Åke Karlsson som är med och arrangerar loppet i Växjö. Foto: Proletären

Arrangörerna i Växjö har valt att placera loppet i ett av stadens ytterområden för att locka fler deltagare med invandrarbakgrund.

– I år kommer vi att vara i Arabyparken, vilket är ett medvetet val från vår sida. Vi vill att fler med rötter i andra kulturer springer i loppet och tar del av budskapet.

– Jag vill understryka att Fredsloppet är till för alla. Barn i yngre åldrar kan springa en kortare sträcka och det finns även ett promenadstråk. Ingen är för gammal eller för ung för att ställa sig bakom fred och rättvisa, avslutar Jan-Åke Karlsson.

Fredsloppet i Malmö

Lördag 30 augusti kl 11.30-16.00, Pildammsparken, Gräsmattan mellan Pildammsteatern och Baltiska Vägen.



Tre barnklasser; minifredslopp (ca 200 m), barnlopp 1 km och barnlopp 2,5 km (föräldrar får gärna springa med sina barn). Promenadklass på 2,5 km och löptävling på 5 km.

Kulturevenemang med artister: Imad Al Tamimi, Corason Moreno, Rock Titrö och Johan Börnå-Lindén. DJ Ali Jehad mellan artisterna.

Fredsloppet i Växjö

Lördag 30 augusti kl 13.00 i Arabyparken. Första starten är kl 13.30.

Distanser Löpning (5 km), Promenad (1,5 km), Ungdom (1,5 km), Yngre Ungdom (0,6 km), MiniFredslopp (200 m).

Medarrangörer: Kommunistiska Partiet, Svensk-Kubanska Föreningen och Solidaritetsgruppen för Palestina i Växjö

Fredsloppet på fler orter

För orter och tider för resten av årets Fredslopp och mer info, se fredsloppet.se.