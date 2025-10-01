Stoppa högerns galna migrationsförslag

Tidöregeringen och dess diktatparti Sverigedemokraterna går nu fram med ett mycket inhumant och rättsosäkert förslag; att dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd för runt 100.000 personer. Uppemot 15.000 av dessa bedöms sedan riskera att bli utvisade från Sverige, när de permanenta besluten för asylsökande ska kunna återkallas eller omvandlas till tillfälliga uppehållstillstånd.

I fredags kom betänkandet från den så kallade miniminivåutredningen. Denna utredning är ett rent beställningsjobb från Sverigedemokraterna och förslagen som kom var färdiga redan innan utredningen påbörjats. Miniminivåutredningen har letts av sverigedemokraten Josephine Boswell, som efter valet 2022 var en av sex sverigedemokratiska så kallat sakkunniga som placerades i regeringskansliet för att övervaka SD:s intressen i regeringssamarbetet.

Boswell har gjort som pappa Jimmie Åkesson och farbror Ludvig Aspling sagt; permanenta uppehållstillstånd ska bort och många ska lämna landet.

Men den sortens tydlighet vågar dessa rasister inte stå för. Istället låter de moderater och andra regeringsföreträdare lägga ut den inlindade texten. Migrationsminister Johan Forssell tog emot slutbetänkandet och kommenterade det med orden: ”syftet är att fler människor som kommit till Sverige blir medborgare och uppfyller kraven för att bli det. Man ska lära sig svenska språket, man ska arbeta, man ska genomgå ett samhällskunskapstest och man ska naturligtvis inte ha begått några brott här”.

Någon kanske tycker att detta kan låta rimligt, men tänk en extra gång på vad det Johan Forssell säger innebär. Den som har ett uppehållstillstånd och begår ett brott ska utvisas. Men var gränsen går eller vilka brott som avses nämns inte. Om du säger ett påstått kränkande ord till en polis riskerar du då utvisning, i enlighet med sommarens nya lag om förolämpning av tjänsteman?

Att lära sig svenska språket är en rättighet, men vilka får tillräckliga möjligheter att lära sig svenska med tanke på alla nedskärningar och försämringar inom skolan? Under Tidöregeringens mandatperiod har arbetslösheten ökat med 100.000 personer. Vem kan skaffa sig ett jobb när regeringen driver en politik för att öka arbetslösheten?

Man kan för övrigt undra vilka moderata och sverigedemokratiska politiker som skulle klara ett test i samhällskunskap. Tveksamt om herr Forssell själv skulle göra det, med tanke på att han uppfostrat sin son till att bli nazist och hur han ser på palestinaaktivisters rätt att demonstrera.

Men det är inte bara hos Forssell som bockfoten sticker ut. I fredagens Aktuelltstudio stod Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling och förvanskade fakta kring uppehållstillstånd genom att bland annat påstå att “under den förra mandatperioden var Socialdemokraterna och Miljöpartiet fullständigt besinningslösa när det gäller att dela ut uppehållstillstånd”. Trots att statistiken visar att antalet minskade.

Men i Sverigedemokraternas förvrängda värld är alla medel tillåtna för att få igenom deras folkfördrivningspolitik och etnopluralism; ett begrepp som är mer känt som rasism.

Farbror Aspling gjorde i tv-debatten gällande att det är okej att som utlänning bo i Sverige. Men att ”då ska det finnas ett skäl till att du är här”. De skäl Aspling ser som giltiga är om du är här för att plugga, arbeta eller bo med en partner. Enligt Ludvig Aspling är det således inte skäl att vara i Sverige om man flyr undan krig, förföljelse, terror eller andra saker som hotar din existens eller riskerar att allvarligt skada eller rent av döda dig.

För SD verkar det inte finnas något som heter asylskäl eller humanitära skäl eftersom konventionsflyktingar och alternativt skyddsbehövande ska kunna utvisas. Likaså de som fått stanna till följd av gymnasielagen och de som kommit som anhöriginvandrare. Att Sverige ska leva upp till internationella konventioner och regler föresvävar inte Aspling och SD.

Om planerna på att dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd för 100.000 personer i Sverige blir verklighet är det en rättsskandal. Människor som flytt, utsatts för våld och förföljelse, levt med oro, ångest och under svåra förhållanden under lång tid, ofta varit i händerna på skrupellösa människosmugglare och i flera fall är traumatiserade nu ska få sin tillvaro uppriven och på nytt bli utkastad i ett osäkert tillstånd av limbo är inget annat än förnedring.

All rättssäkerhet sätts ut spel när lagar och regler ändras retroaktivt. Vi ser att en auktoritär och totalitär stat börjar visar upp sig.

Miniminivåutredningens, regeringens och SD:s förslag om indragna permanenta uppehållstillstånd måste kraftigt avvisas. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet som ska värnas och inskränkningar i denna rätt måste bekämpas. Sverige ska vara en fristad för människor som flyr fascistiskt och reaktionärt förtryck, terror, krig och förföljelse.

En human migrationspolitik innebär att flyktingpolitiken ska bygga på individuell prövning. Människor som kommer till Sverige och uppfyller asylkraven ska beviljas permanenta uppehållstillstånd. De som inte uppfyller kraven, som exempelvis ekonomiska migranter, ska avvisas om inte verkställighetshinder föreligger.

Det är människors behov av skydd som ska styra flyktingpolitiken, inte kapitalets jakt efter billig arbetskraft.

I stället för att jaga och förnedra utsatta människor borde regeringen satsa på en fungerande integrationspolitik där skolan får mer resurser så alla kan klara målen, där arbetslösheten bekämpas och folk har löner de kan leva på istället för skattesänkningar som försämrar välfärden. Ska integrationen fungera behöver folk ha bostäder till vettiga hyror och ett utbud så de inte behöver stå åratal i bostadskö.

Migranter som lever i osäkerhet över om de får stanna i Sverige eller inte kommer inte integreras och inte heller bli svenska medborgare, därför måste utgångspunkten vara att uppehållstillstånd ska vara permanenta och inte tillfälliga.