Stor ökning av arbetssjukdomar

Antalet arbetssjukdomar fortsätter att öka, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. 2025 anmäldes totalt 17.400 arbetssjukdomar, en ökning med 29 procent på bara ett år. Kvinnor anmäler fortfarande flest arbetssjukdomar, men siffran ökar nu även bland män. Vård- och omsorgspersonal på äldreboenden och andra särskilda boenden har klart flest anmälda arbetssjukdomar per 1000 sysselsatta, enligt…