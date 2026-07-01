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Stora brister på friskola i Malmö – Vd hånar och diskriminerar elever
En man tillhörande ägargruppen för en privat skola i Malmö måste skiljas från sina uppdrag – annars hotar Skolinspektionen med vite på 300.000 kronor.
Elever vid ett privat gymnasium i Malmö har utsatts för rasism av en skolchef som också är Vd för företaget. Fotograf: piqsels.com/Monatge: Proletären
Publicerad 1 juli 2026 kl 15.15
En privat gymnasieskola i Malmö har ålagts vite på 300.000 kronor om de inte fråntar en man i ägarkretsen, som även jobbar på skolan som biträdande rektor, hans uppdrag. Detta då mannen bedömts som gravt olämplig att befatta sig med verksamheten. Skolverket inledde tillsyn då de fått in uppgifter som lett till misstankar om missförhållanden…
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