Stora brister på friskola i Malmö – Vd hånar och diskriminerar elever

En privat gymnasieskola i Malmö har ålagts vite på 300.000 kronor om de inte fråntar en man i ägarkretsen, som även jobbar på skolan som biträdande rektor, hans uppdrag. Detta då mannen bedömts som gravt olämplig att befatta sig med verksamheten. Skolverket inledde tillsyn då de fått in uppgifter som lett till misstankar om missförhållanden…