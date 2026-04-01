Satir: Strategisk omläggning hos Kommunisterna – skriver brev till Dadgostar

Hittills har Kommunistiska Partiet framställt sig som ett parti som inte kompromissar. Med sex månader kvar till valet har partiets arbetsutskott nu tänkt om. I ett brev till Vänsterpartiets ordförande Nooshi Dadgostar vädjar nu K:s partiordförande Povel Johansson om samarbete – och säger sig vara beredd att ställa även tidigare viktiga principer åt sidan.

I brevet räcker Povel Johansson ut en hand till Vänsterpartiet, men även till övriga riksdagspartier, om samarbete:

”Vi vill ställa frågan till Vänsterpartiet, och övriga riksdagspartier: Hade det inte varit bättre om vi samarbetade allihop? Vi kan inte låta politiska och ideologiska skiljelinjer stå i vägen om vi ska ta ansvar för vårt land.”

– Det är viktigt att ha ett öppet sinne och självkritiskt kunna granska även sin egen politik. Måste verkligen välfärden ha mer pengar? Kan inte lite lagom med krig vara rätt bra ibland? Det är sådana frågor vi kommunister måste våga ställa oss.

Vad betyder då Kommunistiska Partiets strategiska omläggning i praktiken? Det skulle till exempel kunna innebära att sitta med i styrande koalitioner i kommuner där K tar mandat, menar Povel Johansson.

– Vi har tagit lärdom av riksdagspartierna och inte minst Vänsterpartiet. Det som räknas är trots allt makten.

Behövs det inte en opposition till den förda politiken, menar du?

– Det är ändå ingen idé att stå på det lokala torget och klaga på politikernas nedskärningar. Nu hoppas vi istället på att själva kunna vara med och driva högerpolitiken i de kommuner vi kommer in i. Socialistiska nedskärningar är trots allt bättre än nyliberala nedskärningar.

Kommunistiska Partiet ställer upp i 18 kommunval och ett regionval. Idag har partiet två mandat i Lysekil. Nu hoppas Povel Johansson att partiets nya strategi ska öppna upp för att ta mandat i fler kommuner.

– Vi tror att de svenska väljarna saknar ett parti som verkligen är beredda att kompromissa med allt och göra vad som helst för att få vara med och bestämma.

Är det inte lite tvärtom? Att fler hade velat se partier med tydliga ideologiska ståndpunkter?

– Nja, det här med ideologier är rätt omodernt. Det kanske funkade på 1900-talet, men idag har vi ju AI. Om det dyker upp en svår fråga så räcker det att fråga Chat GPT om vad vi borde tycka.

Kommunistiska Partiet har i samband med den strategiska omläggningen också tryckt upp ett antal nya affischer som kommer att användas i valrörelsen. Bland budskapen finns ”Kappan efter vinden”, ”Öka krigshetsen” och ”Förändring som känns i din plånbok – kanske till det sämre?”.

Vad har du att säga till de som tycker att partiet nu överger sina principer?

– Som marxister ser vi det som självklart att kunna ändra oss, om det ökar våra möjligheter att få makt och inflytande. Det är som Marx sa: ”Det här är mina principer. Om du inte gillar dem, så har jag andra.”

Fast… Det var väl komikern Graucho Marx som sa det?

– Det spelar ingen roll vilken Marx som sa det. Poängen är ju att vi fortfarande har principer. Bara inte samma principer som vi hade tidigare.

UPPDATERING 2 APRIL 2026: Artikeln ovan är ett aprilskämt. Men det förstod ni säkert.