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Sundsvall ger ansvarsfrihet under pågående ekobrottsutredning
Kommunfullmäktige i Sundsvall ger ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer som utreds för ekobrott.
Sundsvalls kommuns investeringskostnad för logistikparken, som gått med förlust sedan start, har beräknats till 745 miljoner. Fotograf: Karin Kämsby
Publicerad 1 juli 2026 kl 12.30
Kommunfullmäktige i Sundsvall röstade den 22 juni enhälligt, utan debatt, igenom ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer i Sundsvall Logistikpark AB och Stadsbacken AB. Omröstningen skedde i samband med att de båda bolagens årsredovisningar för 2025 skulle godkännas och innebär att kommunen avsäger sig möjligheten att kräva skadestånd. Inför omröstningen hade kommunen låtit en advokatfirma…
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