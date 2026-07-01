Sundsvall ger ansvarsfrihet under pågående ekobrottsutredning

Kommunfullmäktige i Sundsvall röstade den 22 juni enhälligt, utan debatt, igenom ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer i Sundsvall Logistikpark AB och Stadsbacken AB. Omröstningen skedde i samband med att de båda bolagens årsredovisningar för 2025 skulle godkännas och innebär att kommunen avsäger sig möjligheten att kräva skadestånd. Inför omröstningen hade kommunen låtit en advokatfirma…