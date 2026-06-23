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Ledarstick

Sverige på väg att bli en krigsorganisation

Genom civilplikten ska befolkningen tränas, registreras och krigsplaceras medan välfärden monteras ned i samma budget.
Fotograf: Röda Rapp / Proletären
Publicerad 23 juni 2026 kl 11.03
Bit för bit byggs Sverige om till en krigsorganisation. Den 22 juni gav regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att utreda civilplikt inom elektronisk kommunikation.  På ännu ett område folk ska kunna kommenderas till tjänst vid "höjd beredskap". Listan växer för varje månad: räddningstjänst, elförsörjning, sjukvård, transport, cybersäkerhet — och nu telekom. Civilplikten aktiverades för…

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