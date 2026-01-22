Lås upp hela webbplatsen
Tidigare generaldirektör för Skolinspektionen – nu styrelseledamot i Academedia
Skolinspektionen (SI) har valt att inte agera för att styra upp Academedias och Praktiska Gymnasiets fiffel. Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör för SI, är nu styrelseledamot i Academedia.
Anne-Marie Begler är en av de högt uppsatta tjänstemän som lockats till de privata skolkoncernerna. Fotograf: Skolinspektionen/Academedia/Montage: Proletären
Publicerad 22 januari 2026 kl 10.00
Ann-Marie Begler, tidigare också departementssekreterare till socialminister Sven Hulterström (S), är bara en av de höga tjänstemän inom förvaltning och fack, som sålt sig till de privata skolkoncernerna. Under de senaste månaderna har friskolekoncernen Academedia använt en del av bolagets vinst på över 800 miljoner kronor till att locka över människor som kan göra nytta…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.