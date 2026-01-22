Tidigare generaldirektör för Skolinspektionen – nu styrelseledamot i Academedia

Ann-Marie Begler, tidigare också departementssekreterare till socialminister Sven Hulterström (S), är bara en av de höga tjänstemän inom förvaltning och fack, som sålt sig till de privata skolkoncernerna. Under de senaste månaderna har friskolekoncernen Academedia använt en del av bolagets vinst på över 800 miljoner kronor till att locka över människor som kan göra nytta…