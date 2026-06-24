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Tommy på macken vill till fullmäktige

I årets kommunval ställer Kommunistiska Partiet upp i 18 kommuner runtom i Sverige. En av orterna som är nya för i år är Kramfors. Proletären pratade med förstanamnet, stationsbiträdet och serieförfattaren Tommy Sundvall, vars serier tidigare publicerats i tidningen.
Tommy Sundvall, förstenamn på Kommunistiska Partiets lista i Kramfors, är känd som både serietecknare och från macken på orten. Fotograf: Maria Mäki
Publicerad 24 juni 2026 kl 08.00

Högst upp på Kommunistiska Partiets lista i Kramfors står stationsbiträdet och tecknaren Tommy Sundvall, som rönt stor framgång med böckerna Folkbokförd i rännstenen (2024) och Mina drömmars mack (2026). Förra året tilldelades han Aftonbladets litteraturpris. I Kramfors är han dock främst känd som Tommy på macken – något han tror kan bli en tillgång i valrörelsen.

– Folk har varit positiva till att jag ställer upp och förstått lite mellan raderna varåt politiskt jag ligger. Är man känd på en ort så ingjuter man ett visst förtroende. Vi hoppas att det kan innebära ett förtroende även för vårt parti, berättar Tommy Sundvall.

Bruksorten Kramfors är stöpt i arbetarklasshistoria, inte minst genom att fyra av de fem arbetare som sköts av militären under Ådalshändelserna 1931 är begravda på orten. Ändå har det gått 30 år sedan ett kommunistiskt parti senast ställde upp i Kramfors kommunval.

– Kommunismen har en lite speciell och viktig historia här. Många har föräldrar, anhöriga eller arbetskamrater som åtminstone har varit kommunister. Till skillnad från till exempel Stockholm så är det fler som har en personlig, levande relation till kommunismen.

Sedan ett tag tillbaka pågår arbetet med att starta upp en lokalavdelning av Kommunistiska Partiet i Kramfors. Det är medlemmar i Sundsvallsavdelningen, men som bor i Kramfors dryga tio mil därifrån, som tagit initiativ till uppstarten. Valrörelsen blir ett första eldprov för den framtida partiavdelningen.

– Det hade varit bra att ha avdelningen med tillhörande infrastruktur på plats före valrörelsen. Nu löser vi ju allt efter hand. Vi har dock börjat ha möten och sätta upp strukturer redan nu. Valrörelsen blir en rivstart men man ska ju börja ordentligt, säger Tommy Sundvall.

Kommunisternas valrörelse i Kramfors fokuserar på lokal, konkret glesbygdspolitik. Liksom flertalet andra glesbygdskommuner har Kramfors stora behov i välfärden samtidigt som kommunen brottas med avfolkning och har svårt att locka nya invånare.

– Vi har samma problem som många glesbygdskommuner har, där vi har stora behov i välfärden men saknar människor. Vi har till exempel i praktiken ingen tandläkare här. Invånarna får antingen gå till privata alternativ, eller göra som jag, åka till grannkommunen för att gå till tandläkaren.

Pajala och Arjeplog kommuner har tidigare lockat välfärdsarbetare till sina kommuner genom att bekosta CSN-lånet för bland annat tandläkar- och sjukvårdsstudenter. Något Kramforskommunisterna även lyfter i sin lokala valkampanj.

– I de kommuner där detta testats har det fallit väl ut. Folk har flyttat in för att studera till tandläkare, rotat sig, satt barnen i de kommunala skolorna och sedan blivit kvar i kommunen, där de fyller en viktig funktion i välfärden. Vi vill locka folk till välfärden genom konkreta materiella medel, förklarar Tommy Sundvall.

Kramforskommunisterna ser fram emot valrörelsen och även om de försöker ha realistiska förväntningar så siktar de på fullmäktige. Många Kramforsbor har varit nyfikna på det nya politiska alternativet i höstens val, och för den unga avdelningen har gensvaret hittills varit odelat positivt.

– Det har varit positiva reaktioner på att det nu finns ett rödare alternativ för de som ligger vänster om Vänsterpartiet. De borgerliga partierna är, med undantag för SD, inte ett alternativ här. Samtidigt är allt och alla urlessa på Socialdemokraterna. Och på Vänsterpartiet som suttit i deras knä hela mandatperioden.

– Jag tror och hoppas att många är redo att rösta på vårt rödare alternativ som en blåslampa i röven på de andra partierna, avslutar Tommy Sundvall.

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