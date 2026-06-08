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Trump och Netanyahu drar åt olika håll
USA:s president vill få slut på det misslyckade äventyr som kriget mot Iran inneburit, medan Israels premiärminister inte vet något annat sätt att klamra sig fast vid makten än genom krig och folkmord.
Donald Trump på besök hos Benjamin Netanyahu i Israel i oktober 2025. Fotograf: Official White House Photo by Daniel Torok
Publicerad 9 juni 2026 kl 12.20
Man ska inte låta sig luras av gräl som mest är spel för galleriet. När Donald Trump uppmärksammat ska ha skällt ut Benjamin Netanyahu över telefon var det två likar som var på tråden och vars intressen nästan alltid sammanfaller, oavsett retoriken utåt och medvetna läckor till pressen i Washington. I grunden är Israels härjningar…
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