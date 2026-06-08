Trump och Netanyahu drar åt olika håll

Man ska inte låta sig luras av gräl som mest är spel för galleriet. När Donald Trump uppmärksammat ska ha skällt ut Benjamin Netanyahu över telefon var det två likar som var på tråden och vars intressen nästan alltid sammanfaller, oavsett retoriken utåt och medvetna läckor till pressen i Washington. I grunden är Israels härjningar…