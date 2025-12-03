Uteslut folkmordsstaten från Eurovision!

I dagarna presenterades artisterna som kommer medverka i Melodifestivalen. Tidigare har Melodifestivalen ofta ansetts vara alldeles för glättig för den allvarsamma vänstern. Man kan tycka att njuggheten mot Melodifestivalen från vänsterhåll varit lite överdriven.



Men sedan Israels folkmordskrig mot Gaza och Västbanken intensifierades 2023 så har frågan om Melodifestivalen blivit allvarlig igen. Inför Eurovision i Malmö 2024 organiserades en stor demonstration som protest mot Israels deltagande. Likaså i Basel året efter.

Inför 2026 så kommer kravet återigen resas om att utesluta folkmordsstaten när Eurovision går av stapeln i Wien. Än så länge så har kravet inte hörsammas från EBU. SVT:s vd Anne Lagercrantz håller också fortfarande fast vid att public service inte kan ta ställning.

Fler och fler hörsammar kravet om bojkott av Israel. Protesterna måste fortsätta och tillslut kommer även kravet om att kasta ut Israel från Eurovision få genomslag. Då är det sådana som Anne Lagercrantz som får stå i skamvrån för att hon inte tog ställning.