Väst ger blanka fan i imperialismens offer

De senaste veckorna har västerländsk media handlat mycket om en allt aggressivare USA-imperialism. Det ser ut som att det US-amerikanska imperiet är på nedgång, och i sin desperation så riktar man vapnen mot länder i det geografiska närområdet.

När USA attackerade Venezuela, bombade huvudstaden Caracas och kallblodigt mördade över hundra personer för att sedan kidnappa landets folkvalda president Nicolas Maduro, handlade riksdagspartiernas och västerländsk medias uttalande främst om vilken usel ledare Maduro var. I slutet av deras uttalanden nämndes lite kort att länders nationella självbestämmande “måste respekteras“, men det efter att man karaktärsmördat president Maduro och rättfärdigat den folkrättsvidriga attacken mot Venezuela. Media visade bilder på firande exilvenezuleaner i USA, men inga bilder på de enorma demonstrationerna till stöd för socialistpartiet PSUV och Maduro som fortfarande avlöser varandra inuti Venezuela.

När det kommer till USA-imperialismens hot om att annektera Grönland var retoriken från både media och riksdagspartier allt hårdare. “Ingen bestämmer över Grönland och Danmark förutom folket i Grönland och Danmark“, lät det från både Socialdemokraterna och Moderaterna. När ett västland hotas, då är budskapet hårt och tydligt. Men inget nämns om Danmarks kolonialisering av Grönland och att det finns en grönländsk önskan om självständighet.

I Iran reagerar västerländsk media och politiker tvärt om igen. Det iranska styret ska störtas till varje pris. Ingen nämner något om att både israeliska Mossad och US-amerikanska CIA försöker kapa de rättfärdiga protesterna i Iran för att få till ett regimskifte, där en ny diktator, den gamla shahens son, ska fungera som absolut monark och sälja ut Irans nationella självbestämmande till västimperialismen.

Under bara tre veckors världspolitiska händelser har västvärlden helt bevisat att man bara bryr sig om demokrati och nationellt självbestämmande när det handlar om ens egna allierade. De har bevisat att de ger blanka fan i när det är det globala syd, västimperialismens offer, de gamla kolonierna som drabbas av attacker, sanktioner, ekonomiska blockader och påverkansoperationer.

Demokrati och nationellt självbestämmande gäller tydligen bara väst. Allt är tillåtet att göra mot de länder som brutit med väst eller USA-imperialismen. Det är budskapet som matas ut i västerländsk media.

Fredrik Wilcek

