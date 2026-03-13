Lås upp hela webbplatsen
Epstein till Barbro Ehnbom: ”Vem blir min fru i år?”

Nya mejl avslöjar hur SALSS-grundaren Barbro Ehnbom inte bara tog emot pengar från den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein – hon presenterade också unga kvinnor i sitt nätverk för honom.
Fotograf: DOJ
Publicerad 13 mars 2026 kl 10.17
Barbro Ehnbom, grundare av Swedish-American Life Science Summit (SALSS), hade en nära kontakt med den dömde pedofilen och finansmannen Jeffrey Epstein. I mejl som nu publicerats av USA:s justitiedepartement framgår att hon inte bara bad om pengar – hon skickade också bilder på kvinnor i sitt nätverk och uppmanade Epstein att träffa dem. Under samma…

