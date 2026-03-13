Lås upp hela webbplatsen
Epstein till Barbro Ehnbom: ”Vem blir min fru i år?”
Nya mejl avslöjar hur SALSS-grundaren Barbro Ehnbom inte bara tog emot pengar från den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein – hon presenterade också unga kvinnor i sitt nätverk för honom.
Fotograf: DOJ
Publicerad 13 mars 2026 kl 10.17
Barbro Ehnbom, grundare av Swedish-American Life Science Summit (SALSS), hade en nära kontakt med den dömde pedofilen och finansmannen Jeffrey Epstein. I mejl som nu publicerats av USA:s justitiedepartement framgår att hon inte bara bad om pengar – hon skickade också bilder på kvinnor i sitt nätverk och uppmanade Epstein att träffa dem. Under samma…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Utredning: USA bombade medvetet flickskolan i Iran där 165 dödades
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Rullstolsburne Åke diskriminerades i länsbussarna – nu döms regionen
- Vad döljer sig i de hemliga Palmedokumenten?
- Hyckleriet avslöjar imperialismen