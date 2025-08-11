Vidrig terror mot journalister

Natten till måndagen genomförde Israel ännu ett grovt krigsbrott. I en riktad attack bombades ett tält avsett för journalister utanför al Sharifa-sjukhuset i Gaza. Fem Al Jazeera-journalister, däribland den världsberömde reportern Anas al-Sharif, dödades. En sjätte journalist dog av sina skador senare under dagen.

Al Jazeeras stjärnreporter Anas al-Sharif – en av de många journalister som Israel mördat i Gaza. Foto: Committee To Protect Journalists

Attacken är inte bara ännu ett massmord på civila och en del i Israels systematiska folkmord och etniska rensning av Gaza. Det är också en öppen krigsförklaring mot journalistik och pressfrihet, inte bara i Palestina utan globalt.

Manifestation mot Israels många journalistmord. Sergels Torg, STockholm, måndag 11 augusti. Foto: Achim Rödner

Att Israel helt öppet tagit på sig attacken, och utan några som helst bevis påstår att journalisterna var medlemmar i Hamas, ett påstående som avvisas av alla seriösa bedömare, visar att omvärldens totala passivitet nu gett Israel carte blanche för krigsbrott. Fascistregimen i Israel vet helt enkelt att inga västländer och inga makthavare kommer att stoppa dem. Det går därmed inte att säga annat än att omvärlden är medskyldig till mordet på de sex journalisterna.

På Proletärens redaktion sörjer vi våra mördade kollegor. Israels terror gör oss samtidigt än mer övertygade om att journalister och media måste ta ställning. Mot folkmord och fascistisk terror. För ett fritt Palestina.