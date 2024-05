Alkoholiserad proletär – och mycket populär

Karl Anka, mer känd som Kalle, fyller 90 bast.

Den sjömansklädda adhd-stinna ankan debuterade i den tecknade kortfilmen Den kloka lilla hönan, den 9 juni 1934. I augusti samma år syntes han för första gången tillsammans med ”motpolen” Musse i Orphan's Benefit (Kalle Anka som skådespelare).

I USA gillar de ”winners”. Det är därför Musse pigg är så populär där. Han är en käck jävel som sällan tappar humöret och som allting oftast ordnar sig för.

Här i Europa, och inte minst i Norden, gillar vi losers. Eller åtminstone underdogs. Kalle Anka är en sådan.

Min teori är att Kalle är som mest populär i länder med hög facklig anslutningsgrad. Jag vet inte om det stämmer. Men han har ju sin egen serietidning i alla nordiska länder – Kalle Anka & c:o i Sverige, Donald Duck & Co i Norge, Anders And & c:o i Danmark, Andrés Önd på Island och Aku Anka i Finland – och vi leder som bekant fackligan. I hemlandet USA har han ingen serietidning.

Om Kalle Anka & c:o kan man tycka vad man vill, men den har nog gjort mer för svenska barns läskunnighet än Astrid Lindgren och Elsa Beskow tillsammans.

Ett till faktum som vittnar om hans popularitet här är att det är ”Kalle Anka” vi kollar på varje julafton – och inte ”Musse Pigg” (som ju för fan är konferencier i programmet!).

I Proletärens analys av Ankeborg förra året (som ni märker tar vi oss an de tunga ämnena här på kultursidorna…) skrev vi följande om den gamle liraren:

”Alkoholiserad proletär ('läskeblask'… yeah, right – har ni sett abstinensbesvären eller?). Nyckfull, våldsam och med grava psykiska problem. Det är fullkomligt ofattbart hur han får ha kvar vårdnaden om knattarna. Hemma är det ständiga vredesutbrott följt av våld eller hot om våld. Att inte grannarna gjort en orosanmälan till ank-soc är för denne kulturskribent helt obegripligt.

Kalle har haft många, många jobb men aldrig lyckats behålla något särskilt länge – vilket dels vittnar om den bristfälliga anställningstryggheten i Ankeborg, men också om hans personliga inkompetens.”

En analys som i min mening håller.