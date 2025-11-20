Lås upp hela webbplatsen
Vi ska inte behöva välja mellan idrott och välfärd
Miljöpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Ljusdalsbygdens parti vill genom en folkomröstning stoppa planerna på en bandyhall i Ljusdal – med hänvisning till välfärden.
Nu når en 30 år lång kamp för en bandyhall i Ljusdal sin kulmen. Fotograf: Genrebild/Public Domain
Publicerad 20 november 2025 kl 15.46
På söndag är det folkomröstning i Ljusdal och frågan gäller bygdens överlevnad – anser bägge sidor i den infekterade konflikten. Mer konkret är det en 30 år lång kamp för bandyhall som nu når sin kulmen, när Ljusdalsborna får säga sitt. Hälsingland är bandyns huvudregion i världen. Bandyn är lika viktig för Hälsingland som Hälsingland…
