Vi ska inte behöva välja mellan idrott och välfärd

På söndag är det folkomröstning i Ljusdal och frågan gäller bygdens överlevnad – anser bägge sidor i den infekterade konflikten. Mer konkret är det en 30 år lång kamp för bandyhall som nu når sin kulmen, när Ljusdalsborna får säga sitt. Hälsingland är bandyns huvudregion i världen. Bandyn är lika viktig för Hälsingland som Hälsingland…