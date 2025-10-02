Lås upp hela webbplatsen
Satsning på idrotten bara kaffepengar

Tidöregeringen anslår 500 miljoner, fördelade på två år, som en satsning på idrottsanläggningar och idrottsytor. I praktiken kaffepengar.
Det skulle behövas tre gånger så stora satsningar från regeringen för att täcka ansökningarna som gjorts för att förbättra barn och ungas tillgång till idrottsanläggningar. Fotograf: Proletären/Arkiv bild
Publicerad 2 oktober 2025 kl 14.00
När regeringen under 2024 gav Riksidrottsförbundet (RF) 130 miljoner kronor i bidrag för att ge fler unga tillgång till idrottsanläggningar och idrotten överhuvudtaget, så visade det sig att de verkliga behoven var betydligt större. Pengarna räckte till olika projekt i 174 kommuner men för att täcka antalet ansökningar som kom in skulle det behövts tre…

