Malmö bygger unik arena för idrott och utbildning

MULTISPORT Spaden är i jorden för Malmös nya multisportbyggnad. Det är en för Sverige unik byggnad med plats för både idrott och skolverksamhet: den 30.000 kvadratmeter stora byggnaden ska rymma på idrottssidan en fullstor fotbollsplan under tak med plats för 1.000 åskådare på en fast läktare, en baskethall, omklädnings- och föreningsrum, lokaler för service- och…