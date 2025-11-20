Kommunisterna i Halmstad fick rätt – kommunen får inte kräva avgift för torgmöten

Kommunistiska Partiet i Halmstad protesterade mot Halmstad kommun efter att teknik- och fritidsförvaltningen krävt en avgift när partiets anordnar offentliga möten. Nu får partiavdelningen rätt. – Vi fick till slut ett mejl där kommunen konstaterade att vi hade rätt och att de hade fel. Kommunen får inte ta ut en avgift för offentliga möten, säger…